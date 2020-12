Le pagelle di Insigne: il 7 è universale. Ma prima e dopo il gol è opaco

Secondo gol in campionato per Roberto Insigne, in una giornata sicuramente più felice per lui, vittorioso contro il Genoa, che per il fratello, sconfitto dalla Lazio. Sull'occasione del gol è bravissimo a leggere l'errore della difesa per poi insaccare con il sinistro. La questione non è però rose e fiori, perché La Gazzetta dello Sport riporta l'opacità della sua partita fino alla rete, decisiva.

TMW 7

Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport

Tuttosport 7

Corriere della Sera 7