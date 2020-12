Le pagelle di Insigne: in versione Magnifico. Sembra ispirato da qualcuno lassù

vedi letture

"E' davvero Magnifico", scriviamo su TMW in merito alla prestazione di Lorenzo Insigne contro il Crotone. Riconosciuto all'unanimità come migliore in campo, "se avesse continuità sarebbe un fenomeno davvero", spiega la Gazzetta dello Sport. Il Corriere dello Sport butta un pensiero a Maradona: "La magia del fuoriclasse con un capolavoro che, con quella maglia addosso, costringe inevitabilmente a sospettare che 'Qualcuno' lassù lo ispiri". Per Tuttosport la sua prova è addirittura da 8, col capitano definito "anima" del Napoli.

Le pagelle di Insigne

TMW: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 7

la Repubblica: 7,5