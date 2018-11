Le pagelle di Insigne - Inizio col botto, poi qualche errore di troppo

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il migliore in attacco. Lorenzo Insigne inventa giocate e conclusioni, ma i compagni di reparto latitano. "Escluso Verratti - scrive La Gazzetta dello Sport - sue le cose più belle, purtroppo non fino al 90'. Sente il richiamo di Ancelotti e va a fare il "10". In area serve cattiveria". Voto 6.5 da Tuttosport: "Apre le danze con un bellissimo tiro da fuori area dopo 5 minuti, segnali di un approccio positivo. A volte, però, esagera con il dribbling a scapito della conclusione. E perde anche stavolta un paio di palloni velenosi in uscita". Mezzo voto in meno dal QS: "Il suo destro esplosivo dopo cinque giri di lancette viene fermato dallo strepitoso Rui Patricio ma resta il gesto migliore in una serata in cui alterna lampi di genio a qualche “duetto” sbagliato".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6,5

QS: 6