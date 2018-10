Le pagelle di Insigne: lo scugnizzo diventa il Principe del parco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si diceva non fosse decisivo nei grandi match, da ieri la storia è stata riscritta: lo scugnizzo diventa il Principe del parco, il cucchiaio con cui apre la sfida è un vero capolavoro. E cosa sarebbe successo se Lorenzo Insigne non fosse stato costretto a uscire per il colpo allo sterno rimediato pochi minuti dopo l'inizio della ripresa?

Gazzetta dello Sport: voto 7

Corriere della Sera: voto 8

Corriere dello Sport: voto 7,5

Tuttosport: voto 7,5

TuttoMercatoWeb.com: voto 7,5

TuttoNapoli.net: voto 7,5