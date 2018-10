Le pagelle di Insigne: Lorenzo è Magnifico

La standing ovation, l'ennesima, per un capolavoro alla Lorenzo Insigne. E' un'altra serata da ricordare per il folletto azzurro, che ora si aspetta risposte importanti anche dalla sua avventura con la maglia della Nazionale: Ancelotti azzecca in pieno il cambio, inserendo l'attaccante quando il Sassuolo è in riserva e non riesce a frenare il magic momento del vero leader tecnico della formazione azzurra.

Gazzetta dello Sport: voto 7

Corriere della Sera: voto 7

Corriere dello Sport: voto 7,5

Tuttosport: voto 7

TuttoMercatoWeb.com: voto 7

TuttoNapoli.net: voto 7,5