Le pagelle di Insigne: maradoneggiante. Si diverte e fa divertire

Migliore in campo per tutti, o quasi, anche senza segnare. Lorenzo Insigne, nella vittoria dell’Italia sulla Polonia di ieri sera, ha anche segnato, ma la posizione di offside di Belotti gli ha tolto la gioia. Poco male: l’attaccante del Napoli, da 8 per La Gazzetta dello Sport (“Maradoneggiante. Sempre in partita. Dovunque”) ha incantato e offerto l’assist per il 2-0 di Berardi. Stesso voto per il Corriere dello Sport: “Gioca col sorriso sulle labbra, vuol dire che si diverte e fa divertire”. Si scende a 7 sulle pagine di Tuttosport: “Resta sempre nel gioco e piazza l’assist a Berardi”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7