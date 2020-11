Le pagelle di Insigne: non segnava su punizione da 4 anni. Lo fa in stile maradoniano

In una serata dedicata a Diego Armando Maradona, brilla Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli, nella vittoria sulla Roma, segna una punizione perfetta e regala l’assist per Fabian Ruiz, ma per La Gazzetta dello Sport (7,5) “è nell’insieme che convince”. Il Corriere dello Sport evidenzia: “Non segnava da punizione da quasi 4 anni. Guarda caso ci è riuscito ieri”. 7,5. Addirittura un voto in meno sulle pagine di Tuttosport: “Gol su punizione in stile maradoniano”. Ma evidentemente non basta.

