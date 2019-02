© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Torna al gol dopo un lungo digiuno, in una serata a suo modo storica per il Napoli. Con l'ormai certo addio di Hamsik, sarà lui ad indossare la fascia di capitano del Napoli. Una pioggia di 7 per l'attaccante azzurro: "Tre mesi da incubo, sperando che il peggio sia alle spalle. Gioca più largo a destra per trovare spazi e con l'intesa eccellente con Callejon diventa tutto più facile", scrive La Gazzetta dello Sport. Giudizio simile per TMW: "Un gol per scacciare gli incubi, tre mesi dopo finalmente l'ottava rete in questa Serie A. Non è un caso che dopo la rete del 2-0 si sia visto sul campo un Insigne decisamente più intraprendente".

I voti dei quotidiani:

La Gazzetta dello Sport 7

Tuttosport 7

Il Mattino 7

Corriere della Sera 7

Tuttomercatoweb.com 7