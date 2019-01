Le pagelle di Insigne: torna un mese dopo con la ruggine addosso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A corto di idee, di guizzi, di giocate migliori. Non è stato il miglior Lorenzo Insigne quello visto a San Siro contro il Milan, a digiuno di gol da oltre 80 giorni ma soprattutto senza l'imprevedibilità che lo contraddistingue. Due tiri in tutto il match, soltanto uno in porta. La precisione non è perno della sua gara, tutt'altro. Fatica a trovare ritmo, calibra male anche qualche semplice passaggio. Una prova mediocre, di un giocatore a cui tutti chiedono molto di più della medriocrità. Torna dopo un mese ma non si toglie di dosso la ruggine. Nessuna sufficienza per lui dai quotidiani.

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5,5

Tuttomercatoweb.com: 5,5