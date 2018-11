Le pagelle di Insigne: un gol e due assist, è di nuovo determinante

© foto di www.imagephotoagency.it

Se non ci fosse stata la tripletta di Dries Mertens, probabilmente sarebbe stato Lorenzo Insigne il migliore in campo di Napoli-Empoli. Partita sbloccata proprio dal numero 24 partenopeo con un colpo da biliardo, poi rifinita con un paio di assist e i soliti lampi del campione. Per La Gazzetta dello Sport Lorenzo è determinante e viene premiato con un 7 in pagella, stesso voto di Tuttomercatoweb.com e Il Mattino. Quest'ultimo quotidiano ne tesse le lodi scrivendo che "i campioni sono questi: in serate non proprio soavi trovano il colpo e fanno la differenza". Sulla stessa linea anche il Corriere della Sera. Giornali tutti uniti: la prova di Insigne è da 7.

