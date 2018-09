Le pagelle di Insigne: un netto passo indietro, mai autorevole

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver trascinato il Napoli nelle ultime giornate, Lorenzo Insigne fallisce contro l'avversario più atteso, la Juventus. "Sbatte contro la difesa juventina - scrive La Gazzetta dello Sport - e un po' contro se stesso, senza trovare mai quella cattiveria che in passato ha messo in difficoltà i difensori bianconeri. Mai autorevole, un passo indietro". Più severo TMW, che assegna ad Insigne un bel 5 in pagella: "Meno ispirato delle ultime uscite, prova ad alzare la squadra senza riuscirci spesso. Cala alla distanza".

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

Il Mattino: 6

Tuttomercatoweb.com: 5