Le pagelle di Insigne: una pausa dopo la grande domenica di Crotone

Una pausa dopo la grande domenica di Crotone, come spiega il Corriere dello Sport. Il genio non incide granché, perché Zaldua riesce a difendere in maniera quasi perfetta. Solo Tuttosport pone l'accento sulle chiusure difensive che servono al Napoli a rimanere in linea di galleggiamento e chiudere primo nel girone.

TMW 6

Gazzetta dello Sport 5,5

Corriere dello Sport 6

Tuttosport 7

Corriere della Sera 6