Brutta partita per Lorenzo Insigne, quella di ieri sera contro l'Inter. Pochi spazi per l'attaccante napoletano, incapace di navigare in mezzo alla retroguardia meneghina. Insigne così raccatta solo brutti voti in pagella, probabilmente influenzati dall'espulsione all'ultimo minuto per un regolamento di conti con Keita. Anche TMW non è da meno, con il suo 4,5. "Trova la risposta di Handanovic al 16', fatica a entrare in partita ma fornisce un buon pallone a Callejon al 66'. Ancelotti lo lascia in campo fino alla fine, con la speranza che possa trovare il varco giusto. Non è così, anzi, rimedia il rosso - giusto - poco prima della fine".

Tuttosport : 4

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

TuttoMercatoWeb.com: 4,5