Le pagelle di Inzaghi: attacco sterile. Ma la strada delle Streghe sembra quella giusta

Filippo Inzaghi sembra aver trovato la chiave di volta per far rendere al meglio il suo Benevento, anche in Serie A. Inizia così l'analisi di TMW sulla gara delle Streghe, col giudizio che premia il buon lavoro tattico dell'allenatore. Per la Gazzetta dello Sport non arriva alla sufficienza, soprattutto per colpa di una fase offensiva sterile, mentre gli altri quotidiani lo premiano con voti più che positivi. Il Corriere dello Sport gli dà 7, Tuttosport 6,5 e scrive che "la strada è quella giusta".

Le pagelle di Inzaghi

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6

la Repubblica: 6