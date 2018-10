Le pagelle di Inzaghi: azzecca tutto. Caicedo prima e i cambi poi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Perfetta in tutto e per tutto la partita di Simone Inzaghi, tecnico della Lazio. Azzecca prima la formazione iniziale, puntando sulle due punte, poi tutti i cambi, a cominciare da Marusic che nel finale ha messo in cassaforte la vittoria con uno splendido gol. I biancocelesti giocano bene e il merito è anche e soprattutto dell'allenatore che riesce sempre a tirar fuori il massimo dai suoi giocatori. Passo in avanti importante verso la qualificazione ai sedicesimi e dopo la batosta ricevuta contro l'Eintracht tre settimane fa non era affatto scontato.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 8