Le pagelle di Inzaghi: "Benevento vivo e spavaldo, peccato non aver concretizzato"

Il suo Benevento, nonostante l'uomo in più, non è riuscito a recuperare dopo il gol di Berardi, ma la squadra di Inzaghi si è dimostrata viva più che mai e solo un super Consigli ha impedito alle Streghe di trovare almeno la rete del pari. TMW premia il tecnico dei sanniti con un 6,5 in pagella: "Il suo Benevento ha la necessaria spavalderia, anche prima della superiorità numerica. Peccato non aver sfruttato le tante occasioni create". Mezzo voto in meno da La Gazzetta dello Sport: "Propone chiare linee di gioco e sviluppa idee. Mette dentro nulla, prende zero. Bravo comunque".

TMW 6,5

Gazzetta dello Sport 6

Corriere dello Sport 6,5

Tuttosport 6,5