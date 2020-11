Le pagelle di Inzaghi: capolavoro tattico, il suo Benevento lotta come faceva lui in campo

Andare sotto in casa contro la Juventus non è facile ma il Benevento non solo pareggia i conti ma tiene botta alla formazione di Pirlo mostrando carattere e gambe. Merito di Filippo Inzaghi, voto 7 per La Gazzetta dello Sport, secondo cui la sua squadra è un po' come lui: ogni palla una battaglia personale. Per il Corriere della Sera, stesso voto, l'allenatore dei sanniti merita il punto conquistato. Per il Corriere dello Sport il suo è "un capolavoro tattico per ridimensionare Rabiot". Il Benevento è esemplare, bravo Pippo.

