Le pagelle di Inzaghi: con lo Spezia ci capisce poco pure lui e sbaglia l'assetto

Un periodo di confusione per il Benevento e per Filippo Inzaghi, caduti in casa sotto i colpi dell'umile Spezia. I quotidiani bocciano l'operato dell'allenatore di Piacenza, almeno per quel che concerne questo match in cui parte con un 4-4-2 che non argina il gioco degli avversari e passa al 4-3-3 che non cambia le cose. "Il suo assetto non convince", scrive La Gazzetta dello Sport con un 5,5 in pagella. Mezzo voto in meno dal Corriere dello Sport e da Tuttosport, secondo cui "ci ha capito poco pure lui" ieri sera.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5