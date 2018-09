Le pagelle di Inzaghi: il Bologna non si sblocca sotto porta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Crolla il Bologna, ancora a secco di gol dopo quattro turni di campionato e con un solo punto all'attivo: dopo la partita Filippo Inzaghi se l'è presa con la fortuna, che di certo non aiuta la sua squadra, ma il problema del gol è troppo evidente per poter essere attribuito solo alla sorte. Il cambio tattico non aiuta ma l'impegno c'è.

Gazzetta dello Sport: voto 5

Tuttosport: voto 5

Corriere della Sera: voto 5