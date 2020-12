Le pagelle di Inzaghi: inizio difficile, ma la Lazio è imbattuta e a un passo dagli ottavi

Altra grande serata per Simone Inzaghi che, a Dortmund, non solo riesce a non perdere, ma va vicino alla vittoria grazie a Ciro Immobile che più di una volta impegna severamente Burki. La preparazine della gara è perfetta, come scrive La Gazzetta dello Sport con i cambi che sono azzeccati. Quando c'è da modificare qualcosa nell'assetto lo fa senza problemi, meritando una vittoria che però non arriva.

TMW -

Gazzetta dello Sport - 7

Tuttosport - 6,5

Corriere dello Sport - 6,5

Corriere della Sera - 6,5