Le pagelle di Inzaghi: mossa decisiva, è l'architetto di una Lazio da sballo e da scudetto

La Lazio si gode la vetta della classifica (anche se con una partita in più) e Simone Inzaghi può godersi il suo sogno. Strappa applausi e complimenti l'allenatore biancoceleste, che anche contro il Bologna ha preparato un piano partita vincente. Decisiva soprattutto una scelta, a sorpresa per quanto visto nelle ultime partite: "Preferisce Correa a Caicedo ed è questa la mossa che dà subito una svolta al match: è lui con Luis Alberto a ipotecare il risultato dopo 21 minuti", il giudizio di TMW con un 7 in pagella. Stesso voto da Tuttosport, che sottolinea come si tratti del ventunesimo risultato utile consecutivo. Mezzo voto in più da La Gazzetta dello Sport, secondo cui Inzaghi merita la cima della classifica. Ancora mezzo voto in più, poi, dal Corriere dello Sport: "E' l'architetto della Lazio da sballo e da scudetto".

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7