Le pagelle di Inzaghi: Parolo fuori ruolo, la difesa e i cambi monotoni. Stavolta non convince

Simone Inzaghi ha l’inevitabile credito per il percorso in Champions League, ma due sconfitte di fila in casa non sono un bel vedere e la sua Lazio contro l'Hellas Verona non riesce ad accendersi. Il Corriere della Sera boccia l'allenatore biancoceleste con un 5 in pagella e lo critica per la scelta di Parolo fuori ruolo e della difesa stravecchia, oltre che per la difficoltà in fase di costruzione. La Gazzetta dello Sport (voto 5,5) ci aggiunge anche i primi cambi poco convincenti. "Avvilisce la monotonia di certe scelte", scrive il Corriere dello Sport che gli assegna un 5.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 5