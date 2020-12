Le pagelle di Inzaghi: prepara e gestisce bene gara e rosa. Non gli si può chiedere di più

vedi letture

Simone Inzaghi si presenta a Cesena contro lo Spezia con una Lazio più umile e stretta del solito, consapevole di dover giocare in contropiede contro una squadra che crea tanto gioco contro lo Spezia. La preparazione della sfida gli vale la piena sufficienza in pagella, sia da noi di TMW che dai quotidiani. La Gazzetta dello Sport elogia la gestione della rosa e della gara, mentre il Corriere dello Sport ne elogia il sostegno alla squadra. Per Tuttosport non gli si può chiedere di più.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7