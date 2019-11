"San Siro è caduto dopo 30 anni, lo scalpo è di Simone Inzaghi. L'uomo della storia", il Corriere dello Sport motiva così il suo 8 in pagella a Simone Inzaghi. Il voto più alto ricevuto oggi dal tecnico biancoceleste, che ha comunque messo d'accordo tutti con la sua vittoria nel posticipo dell'11° turno di Serie A. La sua Lazio, d'altronde, crea tantissime occasioni, va in vantaggio, deve sostituire Immobile per infortunio e poco dopo pure il neo-entrato Caicedo, ma a decidere la gara è proprio l'avanzamento di Luis Alberto al fianco di Correa. Dopo lo Juventus Stadium, grazie a mister Inzaghi la formazione capitolina sfata dunque un altro importantissimo tabù.

Questi i voti di Simone Inzaghi:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 6,5

Il Messaggero: 7

LaLazioSiamoNoi: 7