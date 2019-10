© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non soltanto Napoli-Atalanta. Il turno infrasettimanale è stato infatti terreno fertile per le polemiche, scaturite anche dalla direzione arbitrale di Massimiliano Irrati, fischietto di Udinese-Roma, finita 4-0 per i giallorossi anche dopo alcune decisioni discutibili. Come già successo per Giacomelli, anche il direttore di gara pistoiese divide l'opinione degli addetti ai lavori. Il voto più basso? Il 4 del Corriere della Sera, che ha stroncato decisamente la sua prestazione. Come il Corriere dello Sport, che sceglie 4,5: "L'intervento di Fazio su Okaka semplicemente non è fallo. Perché l'arbitro non va a rivederlo al VAR?". Più clemente La Gazzetta dello Sport, che definisce comunque "ingiusta" l'espulsione del difensore argentino. Di avviso contrario Tuttosport: il quotidiano torinese opta per la sufficienza. "Vede bene - il commento - nei due episodi più importanti".

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4