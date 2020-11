Le pagelle di Italiano: gioca un calcio pratico ed elegante, il suo Spezia è da PlayStation

Che bel calcio che gioca lo Spezia e il merito non può che essere di Vincenzo Italiano. Il successo di Benevento porta la firma dell'allenatore bianconero, celebrato dalle pagelle dei quotidiani. La Gazzetta dello Sport lo premia con un 7,5, come noi di TMW, perché "gioca un calcio pratico ed elegante". Mezzo voto in meno dal Corriere dello Sport, secondo cui "ha costruito una squadra che sembra una di quelle della Play Station", in cui tutti sanno cosa fare. Sette anche da Tuttosport e dal Corriere della Sera.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7