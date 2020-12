Le pagelle di Italiano: identità importante e gioco piacevole, ma lo Spezia è sfortunato

vedi letture

Avrebbe sicuramente meritato di più lo Spezia nell'anticipo di ieri contro la Lazio, terminato col risultato di 2-1 per i biancocelesti. Vincenzo Italiano ha comunque di che essere soddisfatto a cominciare dal gioco della sua squadra, arrembante e sfortunata come scrive il Corriere dello Sport nella pagella (voto 6,5) dell'allenatore bianconero. Addirittura 7,5 da Tuttosport: "Identità importante, gioco piacevole". Solo per La Gazzetta dello Sport Italiano non merita la sufficienza.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 6,5