Le pagelle di Italiano: non scuote i suoi e a volte la difesa così alta andrebbe rivista

vedi letture

Battuta d’arresto per lo Speiza che nel primo tempo tiene botta al Crotone ma nella ripresa subisce e finisce per perdere. Vincenzo Italiano stavolta non riesce a trovare il bandolo della matassa e si becca un 5 in pagella da La Gazzetta dello Sport che lo colpevolizza per non riuscire a scuotere la squadra. Stesso voto dal Corriere dello Sport e da Tuttosport, secondo cui "la linea difensiva così alta in certe partite andrebbe rivista". Mezzo punto in più dal Corriere della Sera.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5,5