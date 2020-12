Le pagelle di Izzo: da napoletano, fa festa vera con il gol. Lo avesse fatto Belotti…

Armando Izzo gioca la seconda gara da titolare, convince e segna. Il difensore del Torino trova il gol nell’1-1 contro il “suo” Napoli. Lui che, come ricorda il Corriere dello Sport è “napoletano cresciuto nel Napoli, la sente dentro e fa festa vera con il gol”. Voto 7,5 per La Gazzetta dello Sport: “Prestazione impreziosita dal gioiello del gol. Lo avesse fatto Belotti ok, ma un difensore…” mentre Tuttosport sottolinea come a tratti spadroneggi nella difesa a tre.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7