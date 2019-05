Le pagelle di Izzo: un pezzo della Muraglia Cinese. Sembra Cannavaro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gigante, un pezzo della Muraglia Cinese, roccia e classe: un'altra prova memorabile per Armando Izzo, che la Gazzetta dello Sport avvicina ad un mostro sacro come Fabio Cannavaro. E non sembra un paragone ardito viste le risposte che il giocatore sta dando nelle ultime settimane ma in generale in tutta la stagione con il Torino: per La Stampa è lui il migliore in campo del Derby della Mole. Sempre pulito nei suoi innumerevoli anticipi. Spicca una splendida chiusura in spaccata a fermare Cristiano Ronaldo.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7,5

La Stampa: 7,5

Torinograta.it: 7,5