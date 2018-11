Le pagelle di Izzo - Un sabato da dimenticare: inguardabile

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Toro cade in casa sconfitto dal Parma. Nella consuete pagelle, fra i più colpevoli di questa disfatta troviamo Armando Izzo, la cui prestazione risulta decisamente insufficiente. Per TMW il centrale granata merita addirittura 4.5 in pagella. "Freddato da Inglese in occasione del raddoppio, fa sicuramente la cosa peggiore della sua partita sul primo: perde palla senza nessun motivo, Nkoulou completa il patatrac". Giudizio simili dai colleghi di Torinogranata.it: "Entrambi i gol del Parma gravano sulla sua coscienza. Se Inglese lo anticipa e quindi buona parte del merito va all’ex Chievo, sul pasticcio che manda in porta Gervinho dopo 4 minuti scarsi di gara, sia lui che Nkoulou sono inguardabili". Anche per La Gazzetta dello Sport la prestazione di Izzo è pessima: "Partner di guaio sul primo gol, anticipato da Inglese sul secondo. Un sabato da dimenticare".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

Tuttosport: 5

La Stampa: 5

Torinogranata.it: 5