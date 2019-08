Impreparato nell’affrontare Romero sul gol dell'1-1, scriteriato su Pinamonti in occasione del fallo da rigore poco prima dell’intervallo, bocciato e sostituito da mister Fonseca a metà ripresa. Serata completamente da dimenticare per Juan Jesus, protagonista in negativo nel 3-3 della Roma contro il Genoa all’Olimpico e ulteriore dimostrazione che i giallorossi hanno assoluto bisogno di un nuovo centrale dal mercato. Perché il Juan Jesus visto ieri era in totale confusione e una squadra impegnata su tre fronti come quella capitolina non può certo permettersi ingenuità così pesanti. Meritata, dunque, la pioggia di 4 per l'ex Inter nelle pagelle di oggi, locali e nazionali.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4

Tuttosport: 4

Corriere dello Sport: 4

VoceGiallorossa: 4