© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il migliore della Sampdoria nella brutta sconfitta casalinga patita ieri pomeriggio contro l'Inter è proprio lui, Jakub Jankto. Riapre la partita con un bel gol riaccendendo le speranze blucerchiate dopo l'espulsione di Sanchez nella ripresa, oltre a far prendere un giallo pesante a Skriniar con una buona giocata. Una prova tutto sommato da 6,5 quindi per tutti, tranne Tuttosport (voto leggermente più basso), che - a detta di SampdoriaNews.net - lo conferma quale possibile arma decisiva in questa stagione complicata che aspetta la truppa di Di Francesco, attualmente ultima in classifica dopo sei giornate di campionato.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

SampdoriaNews.net: 6,5