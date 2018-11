Le pagelle di Joao Mario: redivivo, può diventare il tesoro di Spalletti

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

La miglior partita di Joao Mario da quando veste la maglia nerazzurra. Il pensiero dei tifosi dell'Inter è univoco perché è abbastanza oggettivo: contro il Genoa il centrocampista portoghese è stato il man of the match. "Il portoghese conferma Roma e lo fa a San Siro che lo aveva contestato spesso. Può diventare il tesoro di Spalletti", scrive La Gazzetta dello Sport, per la quale la sua prestazione è da 8 in pagella. Stesso giudizio di Tuttosport, che sottolinea la sua "partita monumentale". Mezzo voto in meno dal Corriere della Sera, che lo ribattezza "Il redivivo".

Tuttomercatoweb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 8