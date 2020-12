Le pagelle di Joao Pedro: prova mostruosa, nel secondo tempo decolla

vedi letture

Un sontuoso Joao Pedro non basta al Cagliari, sconfitto 3-2 dalla Roma. L’attaccante brasiliano è per distacco il migliore dei suoi e anche del match. 7,5 per La Gazzetta dello Sport: “Segna un gol, si procura il rigore che realizza, fa ammonire mezza difesa. Prova mostruosa”. Stesso voto per il Corriere dello Sport: “Nel primo tempo provoca due ammonizioni, nel secondo decolla”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7,5