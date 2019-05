Le pagelle di Jordi Alba: anzi è notte fonda, principale responsabile

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sicuramente non è stata la serata migliore per Jordi Alba, terzino del Barcellona. Perché dalla sua parte arrivano tre dei quattro gol del Liverpool - si dimentica di controllare anche il calcio d'angolo - con gravi responsabilità sul primo e sul secondo gol. "È notte fonda", spiega La Gazzetta dello Sport, che lo addita come primo responsabile della sconfitta blaugrana. Anche perché il retropassaggio che da il la all'1-0, servendo Mané, è tutto suo, senza nessuna pressione da parte dell'avversario.

I VOTI:

TMW : 4

La Gazzetta dello Sport : 3

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4,5

Tuttosport: 4,5

La Repubblica: 4,5