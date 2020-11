Le pagelle di Jorginho: capo assoluto della Nazionale. Annulla la marcatura di Linetty

vedi letture

Il cervello dell’Italia ha il nome e il volto di Jorginho. Che poi, col solito saltello, piazza anche il rigore dell’1-0 sulla Polonia. E viene premiato in pagella da tutti gli osservatori. 7,5 per La Gazzetta dello Sport: “Il rigore è cosa sua, il resto una prova praticamente perfetta”. Si sale a 8 per il Corriere dello Sport (“La marcatura di Linetty è come se non esistesse. Gioca da capo assoluto della Nazionale”), mentre Tuttosport scende a 7, evidenziando come il regista del Chelsea cerchi di dare ordine a una manovra un po’ complicata perché non fluida.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7