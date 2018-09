Le pagelle di Jorginho: sbaglia e poi si riscatta. Sufficienza stiracchiata

© foto di www.imagephotoagency.it

Basta un rigore a riscattare un errore grave? È la domanda da farsi sulla prestazione di Jorginho: fermandosi al tabellino, il regista italo-brasiliano del Chelsea è stato l'uomo più importante di Italia-Polonia. Ha perso in maniera ingenua il pallone che ha dato il via all'azione del gol di Zielinski, poi ha trasformato con la consueta freddezza il rigore procurato da Chiesa. Serata da due facce, in sostanza, per l'ex Napoli, demiurgo dell'1-1 scaturito al Dall'Ara: rispecchiata nelle pagelle, che in buona sostanza fanno una media tra i due episodi, assegnandogli una stiracchiata sufficienza. A livello di gioco, deve ancora entrare nei meccanismi di Mancini, meno collaudati rispetto a quelli di Sarri.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 5,5

Tuttomercatoweb.com: 6