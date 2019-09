© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È uno dei portieri più alti della Serie A, con il suo metro e novantasette. Ciononostante non dà mai sicurezza sulle palle alte, dimenticando di chiudere la porta sul 2-1 di Bani, quando viene anticipato in maniera più che colpevole. Non si stacca mai dalla riga di porta, sulle altre tre reti non tenta mai il passo in avanti per cercare di chiudere lo specchio. Una sola sufficienza, media voto comunque sotto il 5,5.

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5

TuttoMercatoWeb.com: 5