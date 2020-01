© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Verona ottavo è un piccolo capolavoro di Ivan Juric, che ieri sera vince anche la "sua" partita, contro il Genoa che ha rappresentato la parte più importante della sua carriera da calciatore. Voto 7 per La Gazzetta dello Sport ("il Verona corre e sa sempre cosa fare"), come per Tuttosport ("il campo ancora una volta gli dà stagione"). Mezzo voto in più per il Corriere dello Sport, che evidenzia come imbrigli il Genoa con la mossa del triplo falso nueve.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

TuttoHellasVerona: 7,5