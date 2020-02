© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Stordisce la Juve col suo calcio trap, altro ritmo senza respiro. Oltre a questo - e si sa - c'è la testa: il Verona vince perché vuole vincere". La Gazzetta dello Sport di oggi celebra così la sontuosa prova dell'Hellas Verona di mister Ivan Juric, ieri sera contro la Juventus (2-1 in rimonta). "Firma l'impresa della stagione veronese. Stravince per come prepara la partita, come la guida e come la cambia con le sostituzioni", fa prontamente eco alla rosea il Corriere dello Sport. Il tecnico gialloblù, d'altronde, in questi mesi ha plasmato una squadra piena di coraggio, identità e personalità, esaltandone i singoli e soprattutto il collettivo. Una sorta di Atalanta in miniatura, capace di correre e pressare a ritmi altissimi per 90 minuti, che ormai non può più essere definita una semplice sorpresa.

Questi tutti i voti di Ivan Juric:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

TuttoHellasVerona: 8