Le pagelle di Juric - Lezione tattica a Pirlo e alla Juve: telecomanda il suo Verona per 90 minuti

vedi letture

Ivan Juric insegna, Pirlo prende appunti. Il tecnico croato ieri sera ha telecomandato i suoi per 90 minuti più recupero, mettendo in difficoltà la Juventus campione in carica e offrendo un perfetto esempio di sinergia tra squadra e allenatore. "Se il Verona ci mette intensità e aggressività dal primo all'ultimo minuto il merito è suo. Non è da tutti venire a giocare allo Stadium a viso aperto. Carattere e gioco, ci sono i presupposti per una buona annata", scrive di lui La Gazzetta dello Sport odierna. "Telecomanda i suoi dal primo all'ultimo secondo e porta a casa un punto meritato. Il Verona è vivo, intraprendente, giovane ma con personalità. Gioco e pressing mettono a lungo la Juve in difficoltà", sottolinea invece il Corriere dello Sport. Interessante, infine, la statistica riportata da Tuttosport: "Chiara l'identità del suo Verona, emblema di coraggio e personalità. E dopo 32 anni i gialloblù tornano a fare risultato nella Torino bianconera". Che dire di più? Ah sì, voto 7 (quasi) all'unanimità per l'allievo di Gasperini.

Questi tutti i voti odierni di Ivan Juric:

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

TuttoHellasVerona.it: 7