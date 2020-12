Le pagelle di Juric: più forte delle assenze, l'Hellas Verona ha una precisa identità tattica

Più forte degli infortuni l'Hellas Verona, capace di guadagnare un punto sul campo della Fiorentina. Per Ivan Juric piena sufficienza dai quotidiani. La Gazzetta dello Sport sottolinea la precisa identità tattica della formazione scaligera, proprio per merito dell'allenatore ovviamente. "Dimostra che il suo Verona sa essere più forte anche delle tante assenze", scrive il Corriere dello Sport. Per Tuttosport può essere soddisfatto del pareggio dopo una partita in cui si scatena in panchina.

