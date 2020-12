Le pagelle di Juric: un piccolo capolavoro. La mossa Tameze la studieranno a Coverciano

La vittoria contro la Lazio è "Un piccolo capolavoro" di Ivan Juric. Lo scrive La Gazzetta dello Sport nella pagelle dedicata all'allenatore dell'Hellas Verona, bravo a inventare la marcatura a uomo su Milinkovic e a non dare punti di riferimento alla Lazio. Per il Corriere dello Sport il tecnico è da 7,5 in pagella, mezzo punto in più dal Corriere della Sera secondo cui la mossa Tameze falso centravanti "la studieranno a Coverciano". L'ingegno premia, secondo Tuttosport.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 8