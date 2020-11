Le pagelle di Kalinic: gol soltanto rimandato. Fa reparto da solo, sembra rinato

Titolare anche a causa dell'assenza di Favilli e delle non ottime condizioni fisiche di Di Carmine, ma Nikola Kalinic non ha buttato via l'occasione che Juric gli ha dato. "Sembra rinato" scrive La Gazzetta dello Sport, mentre il Corriere dello Sport commenta: "Fa reparto, eccome". Dal suo colpo di tacco per Zaccagni nasce il gol di Barak. Meriterebbe il gol ma sulla sua incornata trova la traversa: l'appuntamento con la prima rete in gialloblù è soltando rimandato.

TMW 6

Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 6,5

Tuttosport 7

Corriere della Sera 7