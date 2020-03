Le pagelle di Kalinic: letale e collaborativo, i romanisti strabuzzano gli occhi

Due gol e tanto lavoro per la squadra: la vittoria della Roma sul Cagliari arriva nel segno di Nikola Kalinic, in quella che potrebbe essere stata la gara della svolta per il centravanti croato. Migliore in campo per La Gazzetta dello Sport ("letale e collaborativo"), l'ex Fiorentina e Milan rimedia voti alti su tutti i media. 8 sul Corriere dello Sport: "i romanisti alla Sardegna Arena strabuzzano gli occhi, non è un sogno".

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7,5

VoceGiallorossa: 7,5