Harry Kane è sempre stato l’uomo decisivo per il Tottenham, nel bene e nel male. Questa volta l’uragano, che va detto rientrava da un infortunio, non ha inciso senza mai rendersi pericoloso dalle parti di Allisson. Questo il commento di TMW: “Ha la scusante dell'infortunio che nel primo tempo acquieta l'Uragano. Però tocca pochissimi palloni e intorno l'alveare non ronza a dovere. Riposa, torna in campo. Non s'è ripreso. Una delusione”.

TuttoMercatoWeb: 4,5

Gazzetta dello Sport: 4.5

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5