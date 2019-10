Le pagelle di Karamoh - Gol e assist per lui, esce fra gli applausi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

7,5 unanime per le principali testate. La partita di Yann Karamoh può definirsi assolutamente perfetta. Gol e assist per lui contro l'Inter e per finire i meritati applausi del suo ex pubblico. "Nel primo tempo è assoluto protagonista - il commento di TMW -. Prima con la rete del pareggio, immediato, dopo il vantaggio nerazzurro. Poi con lo scippo a Brozovic e l'assist per il vantaggio momentaneo di Gervinho".

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7,5

Parmalive.com:7,5