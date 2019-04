© foto di Insidefoto/Image Sport

Ancelotti lo manda in campo a sorpresa e Orestis Karnezis risponde presente. Decisivo in almeno tre occasioni, non può nulla sul gol di Lazovic. Se la festa Scudetto della Juventus è stata rimandata di una settimana il merito è soprattutto suo, visto che con un Napoli in netta difficoltà contro il Genoa le sue parate hanno impedito ai rossoblù di tornare a Genova con i tre punti.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

QS: 6

Tuttosport: 6