© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Moise Kean non si ferma più e anche nella gara contro il Cagliari ha trovato la via del gol. Peccato per com'è andata a finire la partita, con i buu razzisti che hanno in parte rovinato la festa e la super prestazione della Juventus. Secondo Bonucci la colpa del caos è da attribuire a metà tra il pubblico di casa e alla provocazione del classe 2000, ma resta il fatto che certe cose non dovrebbero accadere. Sbaglio certo di Kean: la simulazione che ha portato al giallo nel primo tempo.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6,5

QS: 6,5

Tuttosport: 7